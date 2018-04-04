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Власти Москвы пересмотрят график школьных каникул

Общество
4 апреля, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Мэр столицы Сергей Собянин пообещал, что власти найдут "правильное решение, которое устроит родителей" учащихся

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что власти города пересмотрят график школьных каникул. Об этом он сообщил в среду, отвечая на вопрос жительницы столицы, которая пожаловалась на то, что в текущем учебном году каникулярные дни часто выпадали на середину рабочей недели.

"Я понимаю департамент образования, который пытался сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями, которые как раз попадают, в большей степени, на каникулярные дни в графике 2018-2019 года. Видимо, не смогли до конца сбалансировать. Я соберу руководство департамента образования, обсудим этот вопрос", - сказал мэр в эфире телеканала "ТВ-Центр".

Собянин пообещал, что власти найдут "правильное решение, которое устроит родителей" учащихся.

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