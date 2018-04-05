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Умер бывший глава Госкомстата Юрков

Общество
5 апреля, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Юрию Юркву было 65 лет

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Бывший руководитель Государственного комитета РФ по статистике (Госкомстат) Юрий Юрков скончался на 66-м году жизни. Об этом в четверг сообщается на сайте Росстата.

"Руководство Росстата с глубоким прискорбием сообщает, что 4 апреля 2018 г. скончался видный экономист - статистик Юрков Юрий Алексеевич", - говорится в сообщении.

Юрков начал работать в Центральном статистическом управлении СССР в 1975 году, возглавлял Госкомстат с 1993 по 1998 год. В июне 1998 года против него было возбуждено уголовное дело по фактам незаконной продажи статистических данных госучреждениям и предпринимателям (в СМИ получило название "дело статистиков"). Юрков, его первый заместитель Валерий Далин и директор Главного вычислительного центра Госкомстата Борис Саакян были арестованы 8 июня 1998 года, на следующий день Юрков был отстранен от должности указом президента РФ Бориса Ельцина.

По данным следствия, причиненный государству материальный ущерб оценивался более чем в 7 млн рублей. 2 февраля 2004 года Мосгорсуд признал Юрия Юркова виновным по ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом") и приговорил к 4,5 года лишения свободы.

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