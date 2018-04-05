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"Мосэкомониторинг" зафиксировал наличие запаха сероводорода в воздухе в ночь на 5 апреля

Общество
5 апреля, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Экологи отметили, что днем погодные условия в столице будут способствовать рассеиванию выбросов, поэтому концентрация загрязняющих веществ в воздухе будет в норме

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Станции "Мосэкомониторинга" зафиксировали появление запаха сероводорода в воздухе в Москве в ночь с 4 на 5 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

"В ночные и утренние часы отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов <…> Сероводород: в отдельных районах города в ночные часы был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), не превышен", - говорится в сообщении.

"Мосэкомониторинг" не указал абсолютного значения концентрации сероводорода в воздухе. Однако ранее сообщалось, что человек начинает ощущать запах сероводорода при его концентрации в воздухе 1,4-2,3 мг/м3. При этом установленный уровень предельно допустимой концентрации в жилой зоне составляет 0,008 мг/м3.

По данным экологов, днем в Москве погода будет рассеивать выбросы и концентрация загрязняющих веществ в воздухе будет в норме.

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