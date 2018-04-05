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Умер фотограф Юрий Абрамочкин

Общество
5 апреля, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Он скончался на 82-м году жизни

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Советский и российский фотограф и фотожурналист Юрий Абрамочкин скончался на 82-м году жизни, сообщается на сайте Союза фотохудожников России.

"Сегодня ночью перестало биться сердце Юрия Васильевича Абрамочкина - советского и российского фотографа и фотожурналиста", - говорится в сообщении.

Абрамочкин устроился работать фотокорреспондентом в офис "Мосстроя" в возрасте 21 года. В 1957 году ему предложили должность официального фотографа Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Он также на протяжении сорока лет работал в советском еженедельнике "Soviet Weekly".

Юрий Абрамочкин являлся одним из 15 российских фотожурналистов, включенных в американскую энциклопедию "Современные фотографы" издательства St. James Press, которая была опубликована в 1995 году.

Среди работ Абрамочкина - фотографии Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, Шарля де Голля, Вилли Брандта, Франсуа Миттерана, Ричарда Никсона, Урхо Кекконена, Жака Ширака, Билла Клинтона, Юрия Гагарина, Рональда Рейгана, Валентины Терешковой, Майкла Джексона и Елизаветы II.

Последняя фотовыставка Абрамочкина прошла в Санкт-Петербурге осенью 2016 года.

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Персоны
Ширак, Жак Клинтон, Билл Де Голль, Шарль Миттеран, Франсуа Брежнев, Леонид Ильич Ельцин, Борис Николаевич Гагарин, Юрий Алексеевич Горбачев, Михаил Сергеевич Терешкова, Валентина Владимировна Елизавета II (королева Великобритании)
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