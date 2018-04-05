В Минобрнауки назвали минимальный балл по обязательным ЕГЭ для получения золотой медали

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Золотые медали выпускникам школ будут выдавать не только за отметки "отлично" по всем предметам учебного плана, но и при сдаче обязательных ЕГЭ как минимум на 70 баллов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил, что со следующего учебного года школьные медали планируется выдавать с учетом набранных баллов единого госэкзамена.

"Согласно изменениям для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием выпускникам необходимо, завершив обучение по образовательным программам среднего общего образования, получить итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, а также успешно пройти государственную итоговую аттестацию и набрать по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным учебным предметам не менее 70 баллов", - отметили в пресс-службе.

"Мы столкнулись с тем, что значение медали - как отражения заслуг ученика в обучении нивелируется, а допускать этого нельзя, эта награда - традиционная для российской школы. На мой взгляд, предлагаемые изменения - большая внутренняя стимуляция для наших школьников учиться хорошо и стремиться к знаниям", - цитирует пресс-служба главу ведомства Ольгу Васильеву.