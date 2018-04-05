Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Минобрнауки назвали минимальный балл по обязательным ЕГЭ для получения золотой медали

Общество
5 апреля, 19:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

В пресс-службе ведомства отметили, что теперь необходимо получить не менее 70 баллов по обязательным учебным предметам

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Золотые медали выпускникам школ будут выдавать не только за отметки "отлично" по всем предметам учебного плана, но и при сдаче обязательных ЕГЭ как минимум на 70 баллов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минобрнауки.

Смотрите также

Единый государственный экзамен. Досье

Ранее начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил, что со следующего учебного года школьные медали планируется выдавать с учетом набранных баллов единого госэкзамена.

"Согласно изменениям для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием выпускникам необходимо, завершив обучение по образовательным программам среднего общего образования, получить итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, а также успешно пройти государственную итоговую аттестацию и набрать по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным учебным предметам не менее 70 баллов", - отметили в пресс-службе.

"Мы столкнулись с тем, что значение медали - как отражения заслуг ученика в обучении нивелируется, а допускать этого нельзя, эта награда - традиционная для российской школы. На мой взгляд, предлагаемые изменения - большая внутренняя стимуляция для наших школьников учиться хорошо и стремиться к знаниям", - цитирует пресс-служба главу ведомства Ольгу Васильеву.

Смотрите также

Васильева: учет баллов ЕГЭ при получении медалей стимулирует школьников хорошо учиться

Рособрнадзор: стобалльниками ЕГЭ чаще становятся участники экзамена по русскому языку

Российский союз молодежи попросил воздержаться от политических спекуляций на тему ЕГЭ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Темы
ЕГЭ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
2
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
3
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
4
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
5
МИД Великобритании передал Юлии Скрипаль предложение консульской помощи от РФ
6
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
7
Росрыболовство рекомендует рыбакам уведомлять о выходе и перемещении в Азовское море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости