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Россия безвозмездно передала Венесуэле 8,5 тонн лекарств и расходных материалов

Общество
6 апреля, 4:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Уточняется, что помощь будет распределена между десятью больницами

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ТАСС, 6 апреля. Крупная партия лекарств и расходных материалов для оказания медицинской помощи была передана Россией Венесуэле при посредничестве Всемирной и Панамериканской организаций здравоохранения (ВОЗ и ПАОЗ). Об этом говорится в заявлении, обнародованном в четверг на официальном сайте ПАОЗ.

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"314 ящиков, содержащих 8,5 т медикаментов и расходных материалов, распределяются между десятью больницами, которым было уделено особое внимание в рамках технического сотрудничества ПАОЗ с министерством здравоохранения [Венесуэлы], - говорится в документе. - Указанные больницы находятся в восьми регионах страны: Арагуа, Боливаре, Карабобо, столичном округе, Ларе, Мериде, Сукре и Сулии".

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом лекарств и товаров первой необходимости. Согласно оценкам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%. В текущем году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14000%.

Тяжелое положение в стране вынуждает многих венесуэльцев эмигрировать. В настоящее время только на территории соседней Колумбии находятся более 550 тыс. граждан Боливарианской Республики.

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