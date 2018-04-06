Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух вузов

Общество
6 апреля, 9:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Это Первый московский юридический институт и нижегородский филиал Университета российского инновационного образования и Института экономики

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Рособрнадзор по результатам проверок прекратил действие лицензий двух вузов, ещё в одном действие лицензии приостановил. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Первого московского юридического института. На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии нижегородского филиала Университета российского инновационного образования и Института экономики", - говорится в сообщении.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Ильхам Алиев: наши личные отношения с Путиным способствуют укреплению взаимопонимания
4
Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях
5
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
6
Times: вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть произведено в Саратовской области
7
СМИ: Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости