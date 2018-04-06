Тематическую сеть по профобразованию предложили создать на базе колледжей РФ и Норвегии

ЯКУТСК, 6 апреля. /ТАСС /. Тематическую сеть по профобразованию для подготовки кадров в Арктике на базе российских и норвежских колледжей предложено создать в рамках международного консорциума "Университет Арктики". Заседание правления консорциума началось в пятницу в Якутске.

"Колледжам, которые готовят кадры для Арктики - оленеводов, технологов, механизаторов, важно объединить свои условия и делиться своими наработками. К сожалению, мы оторваны друг от друга, не используем лучший опыт друг друга. В частности, в России в трех региональных колледжах готовят оленеводов, в Норвегии есть Международный центр оленеводства, специализированный колледж. На этой базе предлагаем открыть тематическую сеть арктического профобразования", - сказала директор Арктического колледжа народов Севера Нижнеколымского района Якутии Елена Антипина, обращаясь к руководству консорциума.

Идею поддержал президент Университета Арктики Ларс Куллеруд: "Ваша идея заслуживает поддержки. Мы рассмотрим это предложение. Думаю, что учебным заведениям России и Норвегии, возможно других членов Университета Арктики, важно объединиться в такую тематическую сеть", - сказал он.

Заседание Правления международного консорциума арктических и северных вузов "Университет Арктики" открылось в пятницу в Якутске. Его участники обсуждают вопросы повышения академической мобильности и профессионального образования.

Университет Арктики

Членами международного консорциума арктических и северных вузов "Университет Арктики" являются свыше 50 образовательных организаций из России. Университет Арктики - сеть вузов, колледжей и НИИ, занимающихся развитием образования и науки о Севере и на Севере. Университет Арктики является децентрализованной организацией, ее офисы размещаются на базе организаций-членов. На территории России действуют два административных офиса: исследовательский офис в Архангельске (на базе САФУ) и русскоязычный центр информационной поддержки в Якутске (на базе СВФУ).