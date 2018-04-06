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Власти Кубани предложили ввести предупредительные метки для небезопасных торговых центров

Общество
6 апреля, 16:06 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 6, апреля. /ТАСС

Глава МЧС региона также сообщил, что учения в ТЦ могут проводить по три раза каждые полгода

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КРАСНОДАР, 6 апреля. /ТАСС/. Специальные метки, которые будут предупреждать жителей Краснодарского края о торговых центрах, не соблюдающих требования пожарной безопасности, следует ввести в регионе, считает министр ГО и ЧС края Сергей Капустин.

"Может, подумать насчет нестандартных мер? Гостиницам присваивают звезды, а мы будем присваивать метки за безопасность, и, если небезопасно, то будет висеть метка: "Небезопасно", а вы уже сами думайте - хотите ли идти туда, вести детей. И пока не исправят ситуацию, будет метка висеть. Или на сайте своем опубликуем, или еще в какой-то форме", - предложил Капустин в пятницу на совещании по безопасности торговых центров в Краснодарском крае.

Он рассказал, что во время проверки торговых центров региона, которая прошла после трагедии в Кемерове, выявили многочисленные недостатки. "Ни к одному ТЦ у нас подъехать спецтехнике невозможно без помех, проблема с гидрантами. Висит много рекламы косметики, носков, чего угодно, и на этом фоне не видно наших традиционных сниповских зеленых табличек запасных выходов - так давайте безопасность тоже будем рекламировать", - сказал министр.

По его мнению, решение большинства проблем не требует больших затрат, но нужны административные действия. Например, чтобы посетители ТЦ не парковались над пожарными гидрантами, достаточно установить недорогие пластиковые ограждения.

В свою очередь глава регионального ГУ МЧС Александр Тарарыкин сказал ТАСС, что принимать решение о введении меток сходу не стоит, но "тема должна получить продолжение". "Проверки показали, что нарушения есть, и в актах проверок структур надзорной деятельности будет уделено пристальное внимание тем объектам, которые справились не на самые хорошие оценки в рамках пожарно-тактических учений. Мы говорим сейчас и об административной ответственности, и о возможности приостановки по решению судов деятельности торговых центров. Также мы говорим об учащении учений - они проводились один раз в полгода, теперь, думаю, будут раза три в полгода", - добавил собеседник.

В торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта произошел пожар. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознали 27 погибших, всего в результате пожара пострадали 79 человек. После трагедии в Кемерове губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить безопасность всех торговых и развлекательных центров в крае.

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Темы
Краснодарский край Пожар в торговом центре в Кемерове
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Кондратьев, Вениамин Иванович
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