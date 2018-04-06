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Красный Крест завершит программу помощи выходцам из Донбасса в Крыму в 2018 году

Общество
6 апреля, 17:29 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 6, апреля. /ТАСС

Власти севастополя обсуждают сотрудничество с организацией по другим социальным проектам

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста завершит в 2018 году программу помощи выходцам из Донбасса, находящимся в Севастополе и Крыму. Об этом в пятницу в Севастополе сообщил журналистам глава Симферопольского офиса организации Пьер-Эмманюэль Дюкруэ.

После государственного переворота на Украине и последовавших за ним военных действий в Донбассе десятки тысяч жителей юго-востока Украины, спасаясь от войны, переехали в регионы Южного федерального округа РФ.

"Ситуация была очень сложная и печальная. В таких условиях мы не могли не реагировать, поэтому Международный комитет Красного Креста <...> оказал необходимую помощь этим людям. Мы смогли продолжать работу в течение четырех лет, она будет завершаться в конце 2018 года, потому что мы видим, что ситуация улучшается", - сказал Дюкруэ после встречи с властями Севастополя, посвященной реализации этой программы.

Замгубернатора города Юрий Кривов пояснил, что эта программа Красного Креста завершится в Республике Крым и Севастополе, но городские власти обсуждают сотрудничество с организацией по другим социальным программам.

По словам Дюкруэ, в Севастополе помощь Красного Креста регулярно с 2014 года получают около 3 тыс. выходцев с юго-востока Украины, а в Крыму число получающих помощь составляет 6-7 тыс. человек.

"На Юге России тоже около 10 тыс. человек [из Донбасса] получают нашу помощь. В целом около 20 тыс. человек (бежавших от войны в Донбассе в ЮФО России - прим. ТАСС) получают нашу помощь", - сказал Дюкруэ. Он пояснил, что помощь Красного Креста - это продовольственные и гигиенические наборы, которые выдают ежемесячно. В общей сложности, только в Севастополе выходцам из Донбасса Красный Крест оказал помощь на $2 млн.

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