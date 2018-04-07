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СК проводит проверку после нападения пациента на врача скорой помощи в Твери

Общество
7 апреля, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

По предварительным данным, скорая приехала, чтобы оказать помощь лежащему на улице мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения

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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по информации о нападении пьяного пациента на врача скорой помощи в Твери. Как сообщили в субботу в следственном управлении СК РФ по Тверской области, по предварительным данным, врачи приехали, чтобы помочь мужчине, лежащему на улице.

"По сообщению СМИ Заволжским межрайонным следственным отделом Твери следственного управления регионального СК РФ организовано проведение доследственной проверки. Будут установлены подробности происшествия, по результатам проверки принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.

Поводом для начала проверки стала публикация в СМИ о том, что 6 апреля к лежащему на улице человеку, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вызвали бригаду скорой помощи. По данным СМИ, при попытке разбудить мужчину и проводить его в машину скорой пациент начал проявлять агрессию к медикам, разорвал нагрудный карман рубашки у водителя скорой помощи, который оказывал содействие бригаде.

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