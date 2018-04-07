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Патриарх Кирилл на Пасху посетит заключенных Бутырской тюрьмы

Общество
7 апреля, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Предстоятель РПЦ встретится с заключенными и подарит им пасхальные подарки

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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день праздника Воскресения Христова 8 апреля посетит Федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор № 2", известный как "Бутырская тюрьма". Об этом рассказал ТАСС в субботу пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Патриарх Кирилл 8 апреля посетит следственный изолятор "Бутырская тюрьма". Он встретится с осужденными и подарит им пасхальные подарки", - отметил отец Александр.

В Бутырской тюрьме - сейчас крупнейшем следственном изоляторе Москвы, - в 2017 году было закончено восстановление храма Покрова Богородицы (XVIII век). С начала 1990-х годов в этом храме сформировался один из главных в России центров церковного тюремного служения. Священники оказывают духовную помощь заключенным и их родственникам. В храме установлен четырехъярусный иконостас, а стены украшены росписью с изображениями святых новомучеников, пребывавших в стенах Бутырской тюрьмы в годы репрессий и канонизированных Русской Православной Церковью (в настоящее время к лику святых причислено 218 новомучеников).

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