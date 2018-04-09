МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, расширяющих использование стандартов WorldSkills в РФ. Как сообщает официальный сайт Кремля, поручения были даны по итогам рабочей поездки главы государства в Свердловскую область, состоявшейся 6 марта 2018 года.

Правительству Российской Федерации совместно с властями регионов и союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" надлежит обеспечить использование в системе среднего профессионального образования стандартов WorldSkills как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров, а также увеличение до 50% доли организаций, которые реализуют образовательные программы среднего профессионального образования и в которых демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills является одной из форм государственной итоговой аттестации.

Также Путин поручил обеспечить создание, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций, центров опережающей профессиональной подготовки, предусмотрев предоставление им возможности использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills, в том числе по программе ускоренного обучения. Эти центры должны иметь возможность реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования, а также проведения мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.

Правительству РФ и регионам поручено обеспечить реализацию мероприятий по внедрению проекта "Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста" во всех субъектах РФ в срок до конца 2019 года. Кроме того, Путин указал Агентству "Молодые профессионалы" на необходимость обеспечить доступность размещаемой в интернете информации об актуальных требованиях к компетенциям лиц, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, и условиям проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.