В Ингушетии в 2018 году построят две новые школы для отмены обучения в две смены

МАГАС, 9 апреля. /ТАСС/. Семь школ почти на 3,5 тыс. мест построят в Ингушетии в 2018 году, это будет способствовать ликвидации обучения в две смены. Две школы будут введены до конца года, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров в ежегодном послании Народному собранию.

"В 2018 году предусмотрено строительство семи школ общей мощностью 3 492 места, из них два объекта - школа в селении Сурхахи на 504 места и школа в селении Мужичи на 320 мест - будут введены в эксплуатацию в 2018 году", - сказал Евкуров.

В 2016 году власти республики заявляли, что закрыли вопрос трехсменного образования в школах.