Байкальской нерпе без регуляции ее численности может грозить чума

УЛАН-УДЭ, 9 апреля. /ТАСС/. Численность байкальской нерпы достигла такого состояния, при котором может начаться эпизоотия, возможно распространение чумы плотоядных. Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор Байкальского филиала ФГУП "Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства" ("Госрыбцентр") Владимир Петерфельд.

Ранее на заседании межведомственной комиссии (МВК) по экологическим проблемам Байкала в Иркутске замглавы Росрыболовства Василий Соколов предложил Минприроды внести изменения в правила ведения рыболовства и разрешить ведение промысла нерпы. 4 апреля стало известно, что комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды обратился в Министерство юстиции РФ и в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести антикоррупционную экспертизу инициативы Минсельхоза России разрешить вылов нерпы на Байкале.

"По всем прямым и косвенным данным, численность нерпы увеличивается: в настоящее время мы оцениваем ее на уровне 125-130 тыс. голов, тогда как многолетние исследования показывают, что норма - 90-100 тыс. голов. Если не регулировать численность вида, может повториться эпизоотия 1987-1988 годов, когда на Байкале от чумы плотоядных погибло по разным оценкам от 10 до 15 тыс. особей", - сказал Петерфельд.

Ученый уверен, лимит промышленного лова, который сейчас составляет 3 тыс. животных (2,5 тыс. - для представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) и 500 - для научных целей - прим. ТАСС), допустимо увеличить до 5-6 тыс. "Никакого экологического урона популяции это не нанесет", - отметил ученый, напомнив, что до 2009 года, когда был введен запрет, примерно столько нерп и добывалось.

"Среднегодовая добыча раньше была на уровне 4-5 тыс. голов. В 1985 году, например, в селе Курбулик - я туда ездил - люди не знали, что такое подсолнечное масло: лепешки, картошку, блинчики все жарили на нерпичьем жире. Это было традиционным", - рассказал Петерфельд.

Тревожный сигнал

В конце октября 2017 года на южном побережье Байкала были найдены тела 141 нерпы (38 - в Иркутской области, остальные - в Бурятии), точная причина их гибели не установлена, однако Петерфельд считает этот инцидент "сигналом". "Однозначно, это не чума плотоядных, но своего рода "сигнал", свидетельствующий о том, что с популяцией происходят какие-то процессы. Не исключено, что на самом деле тогда погибло больше особей, чем то количество, которое выбросило на берег Байкала", - сказал эксперт.

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По словам председателя филиала ассоциации КМНС города Северобайкальск и Северо-Байкальского района Бурятии Галины Роговой, большое количество нерпы негативно влияет на численность байкальского омуля, которого сейчас и так с каждым годом все меньше.

"В осеннее время нерпа не дает пройти байкальскому омулю на нерест. <…> Нерпа даже поднимается за омулем по Верхней Ангаре. Такого никогда не было", - поделилась наблюдениями Рогова.

Она уверена, "запрет охоты на нерпу нужно отменять", в том числе и для того, чтобы сохранить традиции народного промысла. "Сейчас нет таких специалистов, хороших охотников, кто умеет добывать. Если 5-6 тыс. голов разрешат, все равно сразу столько не будут добывать, пока не научатся - опыта уже не стало. Пока охраняли, потеряли хороших нерповщиков", - сказала Рогова.

Омуль вместо нерпы

Возможная промышленная добыча нерпы сейчас рассматривается как альтернатива добыче байкальского омуля. С 1 октября 2017 года этот вид рыбы, находящийся под угрозой исчезновения, под запретом, разрешен лишь подледный лов бормашовой удочкой.

Однако, считают эксперты, здесь может встать проблема реализации продукции. "Чтобы восстановить рынок, потребуется много времени, усилий", - отметил Петерфельд. По словам председателя сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) "Кабанский рыбзавод" Сергея Пушкарева, "люди, занимавшиеся раньше добычей нерпы, пока еще есть, есть люди, которые хотят этим заниматься, если разрешат, но возникнет вопрос реализации".

"Сейчас та нерпа, которую КМНС удается добыть раз в год в короткий промежуток времени - около 10 дней в апреле, идет в основном на питание, шкуры выделываются и идут на шапки", - рассказала Рогова.

По словам специалистов, если будет разрешен промышленный лов байкальской нерпы, то обязательно будут прописаны гуманные способы охоты. "Всем известный белек - детеныш нерпы - добываться в любом случае не будет, - подчеркнул Петерфельд. - Его никто никогда и не добывал, добыча белька запрещена правилами".

"Во этом вопросе два пути: регулирование численности - но при этом нужно найти способ. Либо отдать все на откуп природе, чтобы происходила саморегуляция. Тогда есть опасность, что из-за эпизоотии на берег будут выброшены десятки тысяч мертвых нерп", - сказал ученый.

Байкальская нерпа - единственный в мире вид тюленя, который живет в пресной воде, обитает в озере Байкал.