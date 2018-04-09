В Думе изучат идею персонификации ответственности за распространение фейков в соцсетях

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи проработает вопрос о персонификации ответственности за распространение ложной информации в интернете, в частности, в социальных сетях. Об этом в понедельник сообщил депутат Госдумы Сергей Боярский ("Единая Россия") на расширенном заседании комитета, посвященном вопросам регулирования социальных сетей.

Ранее Боярский вместе с коллегой из "Единой России", депутатом Андреем Альшевских внесли в Госдуму законопроект, касающийся распространения в соцсетях недостоверной информации, а также обязанностей иностранных операторов соцсетей создавать на территории РФ свое представительство.

По словам парламентария, несмотря на большое количество критических замечаний, которые поступили от экспертов в ходе обсуждения на заседании соответствующей инициативы, "все, безусловно, понимают важность и необходимость самого факта регулирования информационных потоков и недопущения распространения противоправного контента в интернете".

"Также от представителей отрасли мы получили предложение персонифицировать ответственность конкретного пользователя в части распространения ложных сведений и недостоверной информации. Мы обязательно проработаем это предложение на площадке комитета", - заявил Боярский.

Он также согласился с тем, что "необходимо отшлифовать" законопроект с точки зрения его эффективного применения.