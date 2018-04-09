Энергетики грозят отключить строящиеся станции метро Петербурга из-за долгов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. "Петербургская сбытовая компания" (АО "ПСК") намерена отключить от электроэнергии объекты строительства метрополитена Санкт-Петербурга, работы на которых ведет компания "Метрострой", из-за задолженности за электроэнергию в размере 63,3 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник в ПСК.

"С 11 апреля 2018 года АО "Петербургская сбытовая компания" намерена ввести режим ограничения подачи электроэнергии в отношении строящихся объектов метрополитена - площадки станции "Новокрестовская" и шахты 465 Невско-Василеостровской линии, шахт 571 и 572 Лахтинско-Правобережной линии и шахты 841 Красносельско-Калининской ветки. Такой шаг вызван ростом задолженности за потребленную электроэнергию, продолжающимся с июля 2017 года, до уровня 63,3 млн рублей и отсутствием сведений по перспективам оплаты", - сообщили в пресс-службе.

В компании также отметили, что уже необднократно обращались с просьбой погасить задолженность к властям города, которых представляет Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. В прошлом году по данным обращениям провели совместное совещание с участием "Метростроя", комитета и сбытовой компании, где договорились о погашении до декабря 2017 года долга на 50 млн рублей, однако "потребителем было оплачено лишь 35 млн рублей, а к апрелю 2018 года долг только увеличился", отметили в ПСК.

В компании также сообщили, что в марте текущего года в комитет по развитию транспортной инфраструктуры также направлялись письма о неисполнении платежей "Метростроем", однако "никаких действенных мер в связи с этим обращением не последовало". Ежедневно, по данным ПСК, объекты "Метростроя" потребляют электричества на сумму около 1 млн рублей.

Банковские проволочки

В компании "Метрострой" задержку платежей объяснили "неповоротливостью системы банковского сопровождения". Кроме того, в "Метрострое" также отметили, что у строительства объектов меняется заказчик - эти полномочия переходят от Комитета по развитию транспортной инфрастурктуры Санкт-Петербурга к госучреждению "Дирекция транспортного строительства", которая, согласно уставу организации, подчинена комитету.

"Из-за всех этих проволочек возникло отставание от графиков платежей, который был составлен без учета особенностей работы системы банковского сопровождения", - отметили в "Метрострое", выразив надежду на то, что "отключения этого и других объектов удастся избежать".

В компании также сообщили, что направили в ПСК письмо с гарантией погасить долг до 20 апреля. "Это явление временное и никаким образом не повлияет на сдачу объекта", - заключили в "Метрострое".

О компаниях и строительстве метро

"Петербургская сбытовая компания" - гарантирующий поставщик электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, также компания работает на энергетическом рынке Омской области. Суммарно она обслуживает более 60 тыс. - юридических лиц и более 3 млн частных абонентов. Владельцем 100% акций компании является энергетический холдинг "Интер РАО".

"Метрострой" - акционерное общество, которое занимается строительством метрополитена в Санкт-Петербурге, а также возведением ряда других инфраструктурных объектов в городе. В частности, "Метрострой" являлся генеральным подрядчиком завершения строительства стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу летом этого года.

Станции метро в Петербурге строятся также в рамках подготовки к чемпионату мира - в 2018 году в городе введут сразу пять станций метрополитена, две из которых - "Новокрестовская" и "Беговая" (Невского-Василеостровская линия) являются объектами транспортной инфраструктуры города, которые строят в рамках подготовки к спортивному событию.