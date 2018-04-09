Принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков ради благотворительности

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Принц Гарри и его невеста Меган Маркл приняли решение отказаться от свадебных подарков и просят всех желающих потратить деньги на нужды благотворительности. Об этом сообщается в заявлении Кенсингтонского дворца, опубликованном в понедельник.

"Принц Гарри и Мисс Меган Маркл крайне благодарны за доброжелательность, проявленную по отношению к ним с момента объявления об их помолвке, и хотят, чтобы как можно больше людей испытали на себе это великодушие, - говорится в заявлении на сайте королевской семьи. - В этой связи пара просит всех, кто захочет отметить праздник, направить взнос в благотворительную организацию, а не отправлять свадебный подарок".

Prince Harry & Ms. Meghan Markle are incredibly grateful for the goodwill they have received since their engagement, & have asked that anyone who might wish to mark the occasion of their wedding considers giving to charity, instead of sending a gift. https://t.co/lzfrRmoeUv pic.twitter.com/nxrTZtIKBY — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 9 April 2018

В заявлении также указаны семь фондов, которые Гарри и Меган выбрали для данной акции. При этом подчеркивается, что ни у кого из них "нет официальных отношений с этими организациями". "Пара выбирала фонды, занимающиеся проблемами, к которым они сами неравнодушны, включая спорт для улучшения социального климата, расширение прав женщин, заботу о морском побережье и окружающей среде в целом, жизнь бездомных, ВИЧ и вооруженные силы", - поясняет Кенсингтонский дворец.

О свадьбе 33-летнего принца Гарри и 36-летней американской актрисы и модели Маркл стало известно в ноябре прошлого года. Венчание состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. На эту церемонию приглашены около 600 избранных гостей, включая королевскую семью и близких друзей. Всего же, как ожидается, Виндзор, расположенный в 34 км западнее Лондона, в этот день посетят более 100 тыс. человек.

Впрочем, принц и его будущая супруга - не первые, кто выступил за благотворительные пожертвования в качестве подарка на свадьбу. Ранее главный редактор журнала The Crown and Country Magazine выступил с инициативой создания особой цифровой валюты Crown Royale в честь королевского торжества. По его задумке, половина средств, полученных от первичного размещения токенов (ICO, Initial coin offering) будет направлена благотворительным организациям, находящимся под патронажем внука королевы Елизаветы II и американской актрисы. Другая пойдет на нужды журнала The Crown and Country Magazine, в частности, для финансирования издания номера, посвященного свадебной церемонии Гарри и Меган.