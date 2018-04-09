Музей Черномырдина в его родном селе в Оренбуржье впервые открыл свои двери

ОРЕНБУРГ, 9 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Музей на малой родине российского политика Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог Оренбургской области впервые открыли свои двери для посетителей в честь 80-летия со дня его рождения, сообщил ТАСС заведующий научным отделом музея Дмитрий Мещеряков.

"Одним из мечтаний Виктора Степановича было создание музея своего села, он даже купил участок земли и здание райкома, которое приходило в ветхое состояние. Все его корни связаны с селом. В музее будет организовано 11 экспозиций, в зале уже доступна коллекция ретро-автомобилей Виктора Степановича, в центре находится "полуторка", на которой работал его отец", - сказал он.

Автомобили были страстным увлечением Черномырдина, в коллекцию входят и культовые модели своего времени, и штучные экземпляры, представляющие огромную редкость. Их отличает ручная сборка, индивидуальный заказ и ограниченный тираж. Например, единственная в мире "Волга", изготовленная на базе BMW М3. Часть машин Виктор Степанович покупал сам, часть - ему дарили, зная о его хобби. Все машины владелец старался максимально корректно отреставрировать, свою коллекцию автомобилей он планировал передать в музей еще при жизни. Всего в экспозиции 19 автомобилей.

"С удовольствием посетил музей, эти автомобили раньше в Москве мне показывал в своем гараже сам Виктор Черномырдин. Мы с ним учились в одной школе в Черном Отроге, только я на год старше. Вместе участвовали в соревнованиях по волейболу и зимой на лыжах", - рассказал ТАСС друг и односельчанин Иван Прядкин.

По его словам, Черномырдин был отличным гармонистом, вокруг него всегда собиралось много молодежи. "Впоследствии он часто приезжал в село, любил свою родину, степь и очень бережно относился к друзьям и сельчанам", - добавил он.

Пуховые платки

В день открытых дверей музей посетило более 270 сельских жителей. Помимо коллекции машин посетителям представили экспозиции "В. С. Черномырдин: путь в историю" и "Кабинет председателя правительства РФ". Музей представляет собой трехэтажное здание с киноконцертным залом и библиотекой, фондохранилищем и экспозиционными залами. Общая площадь музея - 12 тыс. кв. м. В комплексе работает детский сад на 250 мест, к новому учебному году откроется школа, бассейн, концертный зал.

Для детей подготовили особую программу: ребята, занимающиеся в разных кружках музея, презентовали ученикам из села Черный Отрог и соседних школ свои творческие работы, исследования и проекты, разработанные в стенах музея. Несмотря на то, что музей закрыт пока для посещения, в нем ведется работа сотрудниками музея по разным направлениям: комплектованию, исследованию, хранению. Работают детские и юношеские кружки и студии.

Одной из первых в музее организовали студию постижения народного промысла, которая в игровой форме позволяет школьникам младших и средних классов познакомиться с легендой родного края - знаменитым оренбургским пуховым платком. Историю и современность промысла дети познают через акварельный рисунок, коллективную игру, основы пуховязания. Музей неоднократно организовывал выездные выставки с оренбургскими пуховыми платками, теплыми шалями, выполненными по технике оренбургского пухового платка - связанные вручную с тончайшей нитью.

"Известно, что мать будущего премьер-министра российского правительства Мария Петровна Черномырдина также вязала и продавала платки, за счет чего в голодные послевоенные годы поставила на ноги пятерых детей", - сказал ТАСС сотрудник музея.

Черный Отрог - казачье село, которое славится на всю область своими платками. Почти все женщины здесь занимались вязанием шалей и полушалков из особенного пуха местных коз. Эти легкие, теплые и совершенно необходимые зимой аксессуары пользовались спросом не только в области, но и по всей России.

Митинг на газоперерабатывающем заводе

На Оренбургском газоперерабатывающем заводе, первым директором которого был Виктор Черномырдин, прошел митинг, к его памятнику возложили цветы.

"Мы работали вместе с ним, начиная с комсомола, он был директором строящегося газзавода, я - секретарем обкома партии. Производственные отношения строились всегда на личных отношениях, мы дружили семьями. Это человек, который сумел построить вместе со специалистами этот газзавод, который и сейчас работает на нашу экономику", - рассказал член общественной палаты Оренбургской области Александр Костенюк.

Виктор Степанович Черномырдин родился 9 апреля 1938 года в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области в семье водителя машинно-тракторной станции. Он был младшим из трех братьев, всего в семье было пятеро детей - трое сыновей и две дочери. В 1957 году начал свою карьеру с должности слесаря на Орском нефтеперерабатывающем заводе в Оренбургской области, на нем же работал машинистом, оператором, начальником технической установки завода. В 1973 - 1978 годах работал директором Оренбургского газоперерабатывающего завода. В 1978 году Черномырдина перевели на работу в Москву в аппарат центрального комитета (ЦК) КПСС, впоследствии был премьер-министром России (1993-1998), послом России на Украине (2001-2009).