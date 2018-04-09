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На выставке в Краснодаре представили минералы с двух берегов Керченского пролива

Общество
9 апреля, 20:42 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 9, апреля. /ТАСС

Всего на выставке представили около 300 образцов со всего мира

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КРАСНОДАР, 9 апреля. /ТАСС/. Выставка "Камни земные, небесные и царские" открылась в понедельник в Краснодаре. На ней представили минералы и изделия с ними, связанные с династией Романовых, метеориты и редкие минералы с двух берегов Керченского пролива - анапаит и керченит, сообщил ТАСС представитель Минералогического музея Российской академии наук, предоставившего коллекцию, Евгений Генералов.

"Есть камни, которые держали в руках Екатерина II и Николай II. Есть минералы, которые из месторождений, повлиявших на историю России. Есть минералы, прилетевшие к нам из дальнего космоса. Есть и образцы и из ближайших окрестностей - анапаит (редкий зеленый минерал, обнаруженный на Тамани - прим. ТАСС), а с другой стороны вивианит из Керчи, его иногда даже называют керченит", - рассказал Генералов.

Он уточнил, что одна из кубанских уникальных находок - минерал никелин, похожий на блестящие веточки. Он добывался около поселка Никель в Адыгее. Всего на выставке представлено около 300 образцов со всего мира.

По данным Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына, где проходит выставка, минералы из фондов московского музея экспонируются на Кубани впервые.

Минералогический музея имени А. Е. Ферсмана - старейший в России и один из старейших в Европе. В 1716 году в Кунсткамере в Санкт-Петербурге основан Минеральный кабинет, для чего по приказу Петра I в Данциге у доктора медицины Готвальда приобрели коллекцию минералов из 1195 образцов. За 300 лет музей превратился в одно из наиболее крупных в мире собраний минералов и руд. В его коллекциях около 140 тыс. образцов (около 2300 минеральных видов), сотрудниками учреждения активно ведется научная деятельность.

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