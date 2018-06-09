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Победители интеллектуальной игры "Знай свою религию" в Ингушетии получили путевки в хадж

Общество
9 июня, 23:58 UTC+3 МАГАС МАГАС 9, июня. /ТАСС

Ежегодно главным призом является путевка на совершение хаджа к главным мусульманским святыням

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МАГАС, 9 июня. /ТАСС/. Путевки в хадж получили победители исламской интеллектуальной игры "Знай свою религию", которая в шестой раз проводится в Ингушетии.

"Более 100 человек подали заявки на участие в игре, - рассказал ТАСС организатор и инициатор проекта Расул Зурабов. - В первом этапе мы отобрали 16 человек, которые в последующих этапах отвечали на вопросы, которые касаются исламской религии. В конце игры мы выделили 5 человек, которые набрали больше всего баллов".

Ежегодно главным призом является путевка на совершение хаджа к главным мусульманским святыням.

"В начале игры мы рассчитывали только на одну путевку в Мекку и Медину для занявшего первое место, но в ходе игры появились спонсоры, которые инкогнито решили оплатить еще одну путевку в хадж для участника, занявшего второе место. Не оставили без внимания и бронзового призера, чтобы и он мог совершить паломничество. Уже объявлен сбор в социальных сетях", - добавил организатор.

По словам Зурабова, за предыдущие пять лет проведения интеллектуальной игры в хадж смогли отправиться 16 победителей и участников конкурса.

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