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Мероприятия ко Дню России в Орловской области сократят после ДТП с погибшими на переезде

Общество
10 июня, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Авария произошла утром 10 июня, по предварительным данным, автобус с артистами выехал на запрещающий сигнал светофора

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ТАСС, 10 июня. Мероприятия, приуроченные ко Дню России в Орловской области, сократят после ДТП с четырьмя погибшими и 11 пострадавшими на железнодорожном переезде. Об этом сообщила ТАСС замначальника пресс-службы администрации региона Полина Антонова.

"Траур в связи с ДТП в регионе объявлен не будет, однако мероприятия, приуроченные ко Дню России будут сокращены", - сказала она.

Авария произошла утром в воскресенье на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги в районе деревни Гать Орловского района Орловской области. По предварительным данным, автобус, принадлежащий местному Дому культуры, выехал на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с грузовым поездом.

В результате аварии погибли четыре человека, в числе которых, по предварительным данным, один школьник. Одиннадцать человек получили травмы различной степени тяжести. В числе пострадавших - беременная женщина, которая потеряла ребенка. Всего в автобусе находились 15 человек.

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