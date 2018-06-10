День халюжа собрал в горной Адыгее более 2 тыс. российских туристов

МАЙКОП, 10 июня. /ТАСС/. Этнографический праздник День халюжа, открывший туристический сезон в горной Адыгее, собрал в воскресенье на водопадах Руфабго более 2 тыс. туристов и экскурсантов, сообщил ТАСС руководитель регионального комитета по туризму и курортам Инвер Калашаов.

"День халюжа сегодня собрал более 2 тыс. туристов с разных регионов. Географию страны можно изучать по номерам автомобилей и автобусов, припаркованным у въезда в туркомплекс. Наш этнографический праздник проводится всегда в преддверии Дня России, наша страна многонациональна и этим прекрасна, и мы сегодня вновь продемонстрировали гостеприимство и красоту народных традиций", - сказал Калашаов.

Как рассказала ТАСС одна из организаторов праздника Зарема Бибова, в конкурсах на лучшее приготовление халюжа (плоский пирожок с начинкой из адыгейского сыра, жареный в кипящем подсолнечном масле) и других блюд из адыгейского сыра приняли участие 26 народных умельцев из всех районов региона. Они демонстрировали свое мастерство в шести номинациях конкурса - "Бабушкин халюж", "Праздничный халюж", "Невесткины руки", "Халюж хозяюшки", "Конкурс среди профессиональных мест общественного питания" и "Свадебный халюж".

Задачей каждой участницы было изготовить из одного килограмма сыра не менее 30 - 35 халюжей, часть из которых представлялась конкурсной комиссии. Халюжами и куяжем (жареный сыр с паприкой), чайным напитком калмыкщаем также бесплатно угощали туристов.

"У каждой мастерицы - свои секреты приготовления халюжа, чтобы он получился вкусным, сочным и мягким. Вкус этого национального блюда зависит и от начинки, в которую добавляются различные приправы - лук, кинзу, перец, адыгейскую соль. Но самое главное - это приготовление с душой и любовью. Все победители награждены, и Гран-при - двухсуточное проживание в гостинице "Водопады Руфабго" - завоевала Ирина Ожева из Красногвардейского района", - сообщила Бибова.

Как отметил Калашаов, национальная кухня играет важную роль в развитии событийного туризма, на который делается ставка в России. По его словам, порядка 40% туристов при выборе места отдыха ориентируются на свои гастрономические предпочтения, а адыгейский сыр - это бренд республики.

За последние семь лет число посетивших Адыгею туристов удвоилось, в прошлом году их число превысило 400 тыс., это сопоставимая с населением республики цифра. Ежегодный прирост отдыхающих в Адыгее составляет от 8 до 10%. В рамках развития событийного туризма в Адыгее, помимо Дня халюжа, ежегодно проводятся Дни черкесской груши, тыквы, международные соревнования "Интералли-Белая", а также ежегодная высокогорная гонка на собачьих упряжках, которая вошла в минувшем году в топ-200 лучших событийных проектов России Национального календаря событий.