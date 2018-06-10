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Семь госпитализированных из двух лагерей Севастополя детей выписали из больницы

Общество
10 июня, 17:52 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 10, июня. /ТАСС

Дети, оставшиеся в больнице, идут на поправку, сообщили в пресс-службе правительства города

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы пятерых детей из оздоровительного лагеря "Ласпи" и двух детей из лагеря "Чайка", в которых ранее выявили очаги кишечной инфекции, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе правительства Севастополя.

"Из "Ласпи" за сутки выписано пять [детей]. Дети, которые находятся в больнице, идут на поправку, ухудшения состояния нет ни у кого, динамика исключительно положительная. Врачи говорят, что повода для беспокойства нет... По "Чайке" - за сутки выписаны двое", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что с острой кишечной инфекцией из лагеря "Ласпи" были госпитализированы 16 детей, отдыхавших в лагере и пятеро вожатых. Городская комиссия по ЧС приняла решение приостановить работу лагеря, а детей вывезти. Как сообщал руководитель следственного управления СУ РФ по Севастополю Виктор Танифа, в лагере проводятся следственные мероприятия.

В лагере "Чайка" очаг норовируса был обнаружен 6 июня, в больницу был доставлен 21 человек. По данным городского департамента здравоохранения, заболевшие дети приехали в Севастополь на отдых из Пермского края.

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