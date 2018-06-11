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В аэропорту Токио начал работу автоматический паспортный контроль

Общество
11 июня, 16:53 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

По данным агентства Kyodo, процедура такого контроля занимает 10 секунд

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ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Система автоматического паспортного контроля заработала в понедельник в токийском международном аэропорту Нарита. Пока она рассчитана только на граждан Японии и призвана высвободить инспекторов иммиграционной службы, направив их целиком на обслуживание иностранцев. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

В аппарат автоматического контроля вкладывается паспорт, его данные считываются, а камера сопоставляет облик владельца документа с его фотографией. Вся процедура, как утверждают, занимает примерно 10 секунд.

Штамп о пересечении границы не ставится, но при желании его можно получить в иммиграционной службе.

К 18 июня такие аппараты будут установлены во всех трех терминалах воздушной гавани. Пока они обслуживают только граждан Японии, возвращающихся из-за границы, а с осени начнут работать и на отъезд. К концу марта будущего года подобные устройства развернут во всех крупных международных аэропортах страны.

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