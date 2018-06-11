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Казахстан вошел в тройку популярных направлений для отдыха у туристов из РФ

Общество
11 июня, 17:13 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Первое и второе место заняли Абхазия и Финляндия

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АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг популярных стран для выездного туризма из России в первом квартале 2018 года. В нем Казахстан вошел в тройку популярных направлений для отдыха.

"Топ-10 зарубежных стран, популярных среди российских туристов в 2018 году по количеству выездных турпоездок из РФ, по итогам первых трех месяцев составили Абхазия (797 тыс. поездок), Финляндия (737 тыс.), Казахстан (521 тыс.), Таиланд (491 тыс.), Украина (416 тыс.), Китай (413 тыс.), Эстония (410 тыс.), ОАЭ (353 тыс.), Германия (286 тыс.) и Польша (265 тыс.)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что выездной туризм в СНГ и страны бывшего СССР в первом квартале 2018 года вырос: Казахстан на 2% до 521 тыс. поездок, Азербайджан на 6% до 147 тыс. поездок, Армению - на 22% до 79 тыс. и Грузию - на 21% до 163 тыс. поездок.

Ранее агентство ТурСтат сообщило, что курорт Боровое, расположенный в Акмолинской области Казахстана, стал самым популярным направлением для отдыха в странах СНГ у российских путешественников летом 2018 года по результатам анализа посещаемости курортов. Кроме того, в число популярных мест для отдыха среди россиян вошли озеро Иссык-Куль в Киргизии, озеро Нарочь в Белоруссии, пляжи Бильгя города Баку на побережье Каспийского моря в Азербайджане и озеро Севан в Армении. На курорты СНГ российские туристы приезжают летом на период от 7 до 14 дней. При этом туристический бюджет отдыхающих на курортах стран СНГ составляет от $50 до $100 в сутки.

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