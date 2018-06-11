В Одессе похитили скульптуру любимого кота Жванецкого

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Неизвестные похитили скульптуру "Кота Мориса", которая была установлена на подоконнике дома Всемирного клуба одесситов в центре города. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"В Приморский отдел полиции Одессы поступило сообщение о том, что неизвестные лица похитили скульптуру "Кота Мориса", - говорится в сообщении ведомства в Facebook. - Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции".

По данным пресс-службы полиции, сотрудники правоохранительных органов принимают меры по установлению личности злоумышленников. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража".

Скульптура "Морис (кот и портфель Михаила Жванецкого)" входит в серию "Одесские коты". Она была установлена в 2018 году в рамках проекта "Город скульптур". Автор - местный скульптор Татьяна Штыкало.