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Российские моряки с судна Tredecim просят профсоюз помочь вернутся им домой из Японии

Общество
12 июня, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

У моряков закончилось топливо и продукты питания, а зарплата не выплачивают уже полгода, одному из членов экипажа требуется медицинская помощь

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ТАСС, 12 июня. Российские моряки с судна Tredecim, брошенные судовладельцем в порту Вакканай (Япония), просят профсоюз и генконсульство РФ помочь им вернутся домой. Об этом сообщил ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков Николай Суханов.

"Письма от моряков, адресованные в профсоюз и генконсульство РФ, мы получили только что. Сейчас будем разбираться в ситуации. Обращаться в генконсульство РФ в Вакканае, в МИД РФ", - сказал Суханов.

По его словам, моряки пишут, что судно Tredecim (флаг Танзания) занималось транспортировкой груза в Японском море. В феврале текущего года траулер в проливе Лаперуза получил повреждение и был отбуксирован в порт Вакканай. Основная часть экипажа была отправлена в Россию, на судне осталось четыре человека, три из которых граждане РФ, один - Украины. У них закончилось топливо и продукты питания, зарплата не выплачивается уже шесть месяцев, попытки связаться с судовладельцем остаются безрезультатными, старшему помощнику капитана требуется медицинская помощь.

"Российские моряки, работающие на судах под флагом РФ или иностранных государств, должны быть застрахованы на случай, если судовладелец может их бросить. Эти моряки не застрахованы. Нанимали их на судно не в России, а где-то в Китае, установить судовладельца будет сложно. Поэтому завтра мы будем выходить на генконсульство РФ в Вакканае, чтобы оно выделило средства для возвращения россиян домой", - сказал Суханов.

Он пояснил, что надо будет решить вопрос и с администрацией порта Вакканай, так как бросить судно морякам никто не позволит. "Его надо будет либо передать портовым властям, либо устроить на нем какую-то вахту", - сказал Суханов, добавив, что профсоюз будет рассматривать все варианты решения этого вопроса.

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