Более 8,5 тыс. человек участвовали в Параде дружбы народов в Нальчике в День России

НАЛЬЧИК, 12 июня. /ТАСС/. Более 8,5 тыс. человек участвовали в посвященном Дню России Параде дружбы народов в Кабардино-Балкарии (КБР) в Нальчике. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Общественной палаты (ОП) региона, выступившей организатором акции.

"Более 8,5 тыс. граждан приняли участие в Параде дружбы народов в Нальчике, такие же шествия были организованы и в районах республики. В них активное участие приняли национально-культурные центры диаспор, проживающих в Кабардино-Балкарии", - сказала пресс-секретарь ОП Асият Теппева.

Собравшись на проспекте Ленина у монумента "Навеки с Россией", участники отправились в сторону Государственного концертного зала (ГКЗ), шествие возглавили дети с большим развернутым флагом РФ на руках. Вместе с представителями 20 диаспор, проживающих на территории республики, прошли представители законодательной и исполнительной власти республики, общественных организаций, студенты, школьники и волонтеры.

Многоцветный венок дружбы

Большой красочный концерт "Венок дружбы", длившийся несколько часов на площади перед ГКЗ, объединил представителей всех 100 национальностей, проживающих в КБР. Татьяна Чумакова из движения "Сябры", которое объединяет в Кабардино-Балкарии белорусскую диаспору и включает более 100 человек, исполнила песню собственного сочинения о дружбе между Россией и Белоруссией.

"Мы собираемся и отмечаем наши, прежде всего, всероссийские праздники, это когда границы убрали между Россией и Белоруссией в 1992 году, и наш праздник, когда освободили Белоруссию от немецко-фашистских захватчиков 3 июня 1944 года. Национальные праздники отмечаем, дружим со всеми диаспорами, собираемся в Фонде культуры. Мы в Кабардино-Балкарии ощущаем себя спокойно, радостно и счастливо", - рассказала Чумакова в беседе с ТАСС.

На площади возле ГКЗ развернулась выставка работ воспитанников школ искусств города Нальчика. Талантливые дети создают своими руками кийизы (национальные войлочные ковры), арджены (плетенные изделия из камыша), мужскую и женскую национальную одежду, предметы бытовой утвари, куклы и многое другое. Внимание собравшихся привлекли и студенты-иностранцы, которые пришли на праздник в своей традиционной одежде и выплясывали лезгинку наравне с балкарцами и кабардинцами.

Учить подрастающее поколение

Председатель парламента КБР Татьяна Егорова пришла на праздник с внучкой Софией. "Мы традиционно на все праздники берем с собой младших внуков, они должны понимать, что за праздник сегодня, это один из самых важных государственных праздников нашей страны. Мы все - россияне, нам есть чем гордится, потому что Россия - великая держава, у нее, как ни у какой другой страны, - богатейшие традиции, это, прежде всего, гордость за свершения старшего поколения, а сегодня нам предстоит сделать все, чтобы наша могущественная, великая держава не теряла свои силы, чтобы народ наш был единым, а значит, непобедимым", - отметила она в беседе с ТАСС.

По ее словам, у каждого народа, проживающего в Кабардино-Балкарии есть все возможности сохранять свою культуру и развиваться. "Ни одна страна не может похвастаться таким отношением как в России к своему многонациональному народу. Сегодня у нас нет проблем в межнациональных отношениях, народы преданы друг другу, потому что мы все жители могущественной, единой, авторитетной страны.", - отметила Егорова.

Основную часть населения Кабардино-Балкарии составляют кабардинцы, балкарцы и русские. В республике проживают представители более 100 национальностей и всех традиционных религиозных конфессий.

28 лет назад, 12 июня 1990 года, Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу президента РФ Бориса Ельцина, 12 июня было объявлено государственным праздником - Днем независимости России. Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные дни.