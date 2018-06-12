Более 150 экипажей приняли участие в автопробеге по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) во вторник по случаю Дня России провели масштабный автопробег, участие в котором приняли более 150 экипажей из разных регионов, сообщили в пресс-службе организации.

"По [Крымскому мосту], сооружению, которое уже именовали "стройкой века", проехало более 150 экипажей с отличительной атрибутикой... К акции присоединились представители разных регионов РФ: Республики Калмыкия, Республики Татарстан, Республики Коми, Кемеровской, Волгоградской, Ростовской, Московской и других областей", - говорится в сообщении.

Автоколонна проследовала около 70 км от поселка Веселовка со стороны Краснодарского края до Керчи, при въезде в Крым участников автопробега встречала молодежь полуострова. Завершением движения автоколонны стало возложение цветов к Мемориалу воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на горе Митридат.

"Крымский мост открыл новые возможности для сообщения с полуостровом, значительно упростил дорогу в Крым, пользуясь этой возможностью, мы решили в День России провести автопробег и отметить этот праздник вместе с молодежью этого региона. "Молодая Гвардия" уже проводила автопробеги, и сегодня нам особенно приятно впервые проехать по Крымскому мосту. То, что акция объединяет разные регионы, разные поколения показывает не только масштаб, но и правильность ее смысла. Россия и Крым вместе и теперь уже навсегда", - приведены в сообщении слова председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова.

Участники автопробега рассказали, что получили яркие впечатления от поездки, а теперь остановятся на несколько дней на отдых в Крыму. "До этого я уже два раза проезжал по Крымскому мосту. Это были обычные поездки, поэтому в третий раз хотелось получить особенно яркие впечатления. Этот автопробег позволил мне донести свою любовь к нашей стране", - сказал участник автопробега Владимир Зубов.

"Этот автопробег очень символичен, ведь совсем недавно прошло открытие Крымского моста. Я впервые участвую в таком масштабном историческом мероприятии и очень горжусь этим. Со мной приехали мои супруг и две маленькие дочери... После автопробега мы планируем остановиться в Крыму, чтобы ознакомиться с территорией полуострова", - отметила участница автопробега Олеся Головачева.