Парк "Зарядье" в Москве с момента открытия посетили больше 5 млн человек

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Парк "Зарядье" в Москве, открытый 9 сентября 2017 года, посетили уже более 5 млн человек. Об этом сообщил журналистам во вторник министр культуры РФ Владимир Мединский.

Глава Минкультуры РФ вместе с главой департамента культуры Москвы Александром Кибовским провел экскурсию для китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР, председателем Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству Сунь Чуньлань.

"Это вообще одно из самых любимых мест сейчас у москвичей и гостей столицы. С начала открытия парка прошло меньше года, и уже больше 5 млн посетителей", - сказал Мединский. Он добавил, что дело не в больших цифрах, а в том, что парк "Зарядье" дает возможность в одной точке показать красоту и уникальность нашей страны. "От классических филармонических залов, разнообразных кафе и ресторанов до археологических музеев, церквей, Дома Романовых, старинного Китай-города, уникального растительного ландшафта. И, конечно, бесподобную экскурсию "Полет над Москвой", - пояснил глава Минкультуры.

По его словам, в скором времени появится и новая экскурсия - "Полет над Россией". Благодаря аттракциону гости парка смогут посмотреть фильмы о природных и культурных достопримечательностях страны. "При этом там будут полеты над разными частями России - над Уралом, над Сибирью. Грандиозные впечатления", - подчеркнул Мединский.

Во время экскурсии гости из Китая ознакомились с передовыми методами архитектурного планирования, примененными при создании парка, осмотрели многофункциональный медиацентр, медиакомплексы "Машина времени" и "Полет", "Заповедное посольство", флорарий и научные лаборатории.