Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы начали переговоры о достройке двух проблемных объектов

Общество
13 июня, 1:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

По словам Марата Хуснуллина, в настоящее время решается вопрос с проектом "Академ-Паласа", а также ведутся переговоры с Минобороны об объекте по улице Новогиреевской

Поделиться
Материал из 1 страницы
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Москвы начали переговоры о достройке еще двух проблемных объектов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин в интервью "Российской газете", которое опубликовано в среду.

"Есть еще инвестконтракт по улице Новогиреевской, 5. Если договоримся с Минобороны, и оно его уступит нам, тоже достроим. Также решается вопрос с проектом "Академ-Паласа" на юго-западе столицы", - рассказал изданию Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что московские власти планируют начать работы по достройке проблемного ЖК "Царицыно" в течение двух - трех месяцев, а полное завершение строительства оценивают в пять лет.

В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин представил план по решению проблемы обманутых дольщиков, согласно которому объекты долевого строительства будут разделены на четыре группы, к каждой из которых у властей будет свой подход.

На сегодняшний день в Москве более 30 проблемных объектов - это около 4% от российского показателя. Всего в России, по данным Минстроя РФ, 836 таких объектов, не считая учитываемых отдельно домов "СУ-155".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минюст США предъявил обвинения пяти россиянам за поставки авиатоплива в Сирию
2
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
3
Порошенко в ходе запуска TANAP обвинил Россию в "злоупотреблении энергоресурсами"
4
Эрдоган заявил, что первые поставки газа в Европу по TANAP намечены на июнь 2019 года
5
СМИ: Эрдоган заявил о готовности Турции применять С-400 в случае необходимости
6
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
7
Роскосмос: спутники системы "Сфера" будут запускать на тяжелых ракетах "Ангара-А5"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости