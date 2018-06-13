Власти Москвы начали переговоры о достройке двух проблемных объектов

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин © Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Москвы начали переговоры о достройке еще двух проблемных объектов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин в интервью "Российской газете", которое опубликовано в среду.

"Есть еще инвестконтракт по улице Новогиреевской, 5. Если договоримся с Минобороны, и оно его уступит нам, тоже достроим. Также решается вопрос с проектом "Академ-Паласа" на юго-западе столицы", - рассказал изданию Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что московские власти планируют начать работы по достройке проблемного ЖК "Царицыно" в течение двух - трех месяцев, а полное завершение строительства оценивают в пять лет.

В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин представил план по решению проблемы обманутых дольщиков, согласно которому объекты долевого строительства будут разделены на четыре группы, к каждой из которых у властей будет свой подход.

На сегодняшний день в Москве более 30 проблемных объектов - это около 4% от российского показателя. Всего в России, по данным Минстроя РФ, 836 таких объектов, не считая учитываемых отдельно домов "СУ-155".