Северная Осетия увеличила втрое расходы на приобретение лекарств для льготников

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Минздрав Северной Осетии за два года увеличил более чем в три раза финансирование приобретения лекарств для региональных льготников - с 60 млн до 200 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения республики Михаил Ратманов.

"На лекарственное обеспечение региональных льготников из бюджета республики в 2016 году было выделено 90 млн рублей. Уже в 2017 году эта сумма равнялась 170 млн рублям, а в этом году выделено 200 млн рублей. Потребность, конечно, в разы выше, но мы ведем поэтапную работу в этом направлении, изыскиваем средства", - сказал Ратманов.

По его словам, в настоящее время впервые за долгое время жители республики обеспечены простым инсулином, финансирование этого направления было увеличено в два раза - с 30 млн рублей до 60 млн. Ранее 70% населения региона приобретали инсулин за свой счет, при этом 30% жителей получали бесплатно инсулин премиум-класса. "Одна часть населения получала инсулина премиум-класса, их было всего 30%. Для остальных же этого препарата не хватило, и они вынуждены были покупать его за свои личные деньги. Сейчас этот вопрос решен, и более такого неравенства не повторится", - отметил министр.

Кроме того, самым лучшим инсулином и тест-полосками обеспечены все 190 детей с сахарным диабетом. "Пока мы не можем обеспечить и взрослых тест-полосками, но изначально стояла задача сперва обеспечить их простым инсулином. Эту задачу мы выполнили", - сказал он.

Всего в республике 22 тыс. диабетиков из них 10 тыс. необходим инсулин.

Больше не покупают шприцы и перчатки

После вступления в должность главы республики Вячеслав Битаров начал проводить внеплановые проверки в больницах региона. По их итогам выяснялось, что в медучреждениях не хватало как жизненно необходимых лекарств, так и расходных материалов. По словам Михаила Ратманова, сейчас удалось решить и этот вопрос, оснастив все больницы необходимыми препаратами.

"Мы стараемся, чтобы в медучреждениях были все простые лекарства, чтобы были расходные материалы, капельницы, растворы, антибиотики, обезболивающие. Пациентов уже никто не заставит как раньше покупать шприцы и перчатки", - заверил глава регионального минздрава.

По его словам, проблема с нехваткой лекарств была связана в том числе с просроченной кредиторской задолженностью больниц, которая накапливалась в течение трех-четырех лет. В этой связи были уволены главврачи больниц, которые допустили появление долгов. С новыми руководителями в большинстве медучреждений задолженность начала сокращаться, а в клинической больнице скорой помощи во Владикавказе долг в размере 86 млн удалось ликвидировать полностью.

В настоящее время общая кредиторская задолженность больниц республики составляет порядка 500 млн рублей. "По три-четыре года не платили больницы налоги, копили долги. Пришлось сменить главврачей из-за этого. Сложнее всего ситуация в этом вопросе в больницах районов. Но теперь мы очень внимательно следим за финансовой деятельностью, так как в условиях скудного бюджета не можем позволить халатное отношение к деньгам, которые нужны сегодня здравоохранению региона", - пояснил Ратманов.

Он также отметил, что сейчас нерешенным остается вопрос с орфанными (для лечения редких заболеваний) препаратами. В этом году для обеспечения лекарствами подобных больных, которых в регионе порядка 150, выделено 50 млн рублей. При этом двум по рекомендации врачей был прописан швейцарский препарат "Солирис" стоимостью 36 млн рублей на годовой курс лечения. Сейчас больные добиваются дорогостоящего лекарства через суд.

"У минздрава нет таких денег. Однако пациенты, которым он был выписан, через суд добиваются от нас обеспечения их препаратом "Солирис", он появился шесть лет назад. Орфанные заболевания при этом были всегда и сопровождают человека в течение всей жизни. Это некое соревнование бюджетов региональных Минздравов и фармацевтического рынка, которое пока что все регионы в стране проигрывают", - заключил Ратманов.