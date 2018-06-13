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Похороны погибших при столкновении баржи и катамарана в Волгограде состоятся в среду

Общество
13 июня, 11:20 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 13, июня. /ТАСС

В результате ЧП погибли 11 человек

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ВОЛГОГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Похороны погибших при столкновении на Волге в Волгограде катамарана и баржи состоятся в среду, сообщил ТАСС источник в администрации региона.

Поздно вечером 11 июня в 250 метрах от берега близ грузового порта Ворошиловского района Волгограда столкнулись прогулочный катамаран и баржа. В результате ЧП погибли 11 человек. Спасены пятеро пассажиров катамарана, трое из них были госпитализированы. В больнице сейчас остаются двое пострадавших при столкновении на Волге катамарана и баржи.

"Похороны [погибших] должны состоятся сегодня. Только точно не можем сказать всех погибших или только некоторых из них. По материальной помощи пока не известно, вопрос решается", - сказал собеседник агентства.

"Один пациент - мужчина - был отпущен, у него похороны жены. Он поступил к нам с переохлаждением, но во время нахождении в больнице у него были обнаружены другие патологии, поэтому по договоренности он позже будет госпитализирован в другое медучреждение. В больнице остаются также две женщины, вопрос по их выписке будет решен к обеду или к вечеру", - уточнили в больнице.

Ранее также сообщалось, что Южное следственное управление на транспорте СК РФ по факту столкновения катамарана и баржи возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц"), владелец лодочной станции ООО "Пристань", который не предотвратил выход в акваторию Волги катамарана, задержан.

По данным СК, катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года. В день трагедии на нем находилось 16 человек при разрешенной вместимости 12. По предварительным данным, столкновение произошло по вине владельца катамарана, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полностью игнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи.

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Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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