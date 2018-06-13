ПФР: более 150 семей в 2018 году оформили электронный сертификат на маткапитал

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 150 семей с начала года оформили сертификат на материнский капитал в электронном виде, сообщила в среду пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

"Электронный сертификат на материнский капитал уже получили 150 семей по всей России", - говорится в сообщении.

С 2018 года у российских семей есть возможность не только подавать электронное заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами маткапитала, но и получать сам сертификат в электронной форме.

Для оформления документа необходимо подать соответствующее заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд, чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за сертификатом не потребуется - после вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении маткапитала электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя. Вместе с ним также будет направлен электронный документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.

В ПФР также добавили, что четыре месяца 2018 года Пенсионный фонд принял 222,4 тыс. заявлений о выдаче сертификата маткапитала, из них 126,1 тыс. заявлений (56,7%) были поданы через личные кабинеты на сайте ПФР и портале Госуслуг. Активно семьи используют и электронные сервисы по распоряжению средствами маткапитала. За аналогичный период ПФР принял 256,7 тыс. заявлений семей о распоряжении, 134 тыс. (52,2%) из них были поданы электронно, сообщили в фонде.