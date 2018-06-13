Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Проведение учителями акции в поддержку своей коллеги, уволенной за публикацию фото в купальнике в социальной сети, вызывает уважение. Подобное поведение педагогов отражается общественное мнение и может стать аргументом при принятии кадрового решения.

Такое мнение эксперты высказали в среду ТАСС, комментируя проведение флешмоба в Instagram.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что 26-летнюю учительницу из Омска Викторию Попову уволили после ее съемок в купальнике для модельной школы. Снимки были размещены в Instagram. После того, как о ситуации стало известно, многие сочувствующие педагогу коллеги решили ее поддержать и стали размещать свои фотографии в купальниках в соцсетях с хештегом "учителя тоже люди". После такого флешмоба руководство Поповой предложило ей вернуться в школу.

"Я уважаю в данном случае позицию учителей с точки зрения поддержки после некорректного увольнения. Но, на мой взгляд, нашим учителям нужно все же найти иную форму самовыражения, форму проявления своей индивидуальности", - сказала ТАСС председатель Всероссийского педагогического собрания Валентина Иванова, комментируя публикацию фото Поповой для модельной школы и ее последствия.

По мнению Ивановой, в России есть множество конкурсов, направленных на поддержку учителей, на повышение престижа профессии учителя.

"Да тот же самый "Учитель года". Я больше чем уверена, что все эти молодые учительницы участвовали в подобных соревнованиях на этапах школьного уровня, на уровне района. А если нет, то это самый верный способ себя проявить и показать", - считает она.

"Я против метода давления, но, с другой стороны, социальные сети для того и существуют, чтобы отражать какой-то спектр общественного мнения. Можно соглашаться с социальными сетями, не соглашаться, там выступают самые разные люди, с разными взглядами. Но в данном случае реакция социальных сетей любопытна, учитывать это важно и нужно, но, конечно, все зависит от конкретных обстоятельств", - сказал ТАСС академик РАН, директор Института всеобщей истории РАН, председатель Ассоциации учителей истории и обществознания Александр Чубарьян.

Он подчеркнул, что подобные флешмобы возникают не по указанию сверху, а по инициативе самих людей. "Они рождаются спонтанно, и поэтому их можно считать искренним проявлением настроений в обществе, это является самым важным аргументом для принятия какого-то кадрового решения, однако, подчеркну, что, конечно, не единственным", - заключил Чубарьян.