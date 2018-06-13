Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения

Общество
13 июня, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Многие педагоги стали размещать свои фотографии в купальниках в соцсетях с хештегом "учителя тоже люди", чтобы поддержать 26-летнюю учительницу из Омска Викторию Попову

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Проведение учителями акции в поддержку своей коллеги, уволенной за публикацию фото в купальнике в социальной сети, вызывает уважение. Подобное поведение педагогов отражается общественное мнение и может стать аргументом при принятии кадрового решения.

Такое мнение эксперты высказали в среду ТАСС, комментируя проведение флешмоба в Instagram.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что 26-летнюю учительницу из Омска Викторию Попову уволили после ее съемок в купальнике для модельной школы. Снимки были размещены в Instagram. После того, как о ситуации стало известно, многие сочувствующие педагогу коллеги решили ее поддержать и стали размещать свои фотографии в купальниках в соцсетях с хештегом "учителя тоже люди". После такого флешмоба руководство Поповой предложило ей вернуться в школу.

"Я уважаю в данном случае позицию учителей с точки зрения поддержки после некорректного увольнения. Но, на мой взгляд, нашим учителям нужно все же найти иную форму самовыражения, форму проявления своей индивидуальности", - сказала ТАСС председатель Всероссийского педагогического собрания Валентина Иванова, комментируя публикацию фото Поповой для модельной школы и ее последствия.

По мнению Ивановой, в России есть множество конкурсов, направленных на поддержку учителей, на повышение престижа профессии учителя.

"Да тот же самый "Учитель года". Я больше чем уверена, что все эти молодые учительницы участвовали в подобных соревнованиях на этапах школьного уровня, на уровне района. А если нет, то это самый верный способ себя проявить и показать", - считает она.

"Я против метода давления, но, с другой стороны, социальные сети для того и существуют, чтобы отражать какой-то спектр общественного мнения. Можно соглашаться с социальными сетями, не соглашаться, там выступают самые разные люди, с разными взглядами. Но в данном случае реакция социальных сетей любопытна, учитывать это важно и нужно, но, конечно, все зависит от конкретных обстоятельств", - сказал ТАСС академик РАН, директор Института всеобщей истории РАН, председатель Ассоциации учителей истории и обществознания Александр Чубарьян.

Он подчеркнул, что подобные флешмобы возникают не по указанию сверху, а по инициативе самих людей. "Они рождаются спонтанно, и поэтому их можно считать искренним проявлением настроений в обществе, это является самым важным аргументом для принятия какого-то кадрового решения, однако, подчеркну, что, конечно, не единственным", - заключил Чубарьян.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Омская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: глава Серпуховского района Подмосковья доставлен на допрос в СК
2
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
3
Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения
4
Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено
5
Путин освободил Клименко от должности советника президента
6
СМИ: Украина блокирует на границе цистерны из России с сжиженными углеводородными газами
7
ОЗХО подтвердила использование зарина и хлора в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости