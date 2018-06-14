Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вьетнам выразил благодарность РФ за помощь в обеспечении деятельности мавзолея Хо Ши Мина

Общество
14 июня, 9:30 UTC+3 ХАНОЙ ХАНОЙ 14, июня. /ТАСС

Как отметил руководитель Комитета управления мавзолеем Нгуен Ван Кыонг, стратегическое сотрудничество двух стран за минувшие десятилетия стало действительно всесторонним и всеобъемлющим

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАНОЙ, 14 июня. /ТАСС/. Вьетнам высоко ценит многолетнюю помощь и поддержку, оказываемую Россией в обеспечении функционирования мавзолея первого президента страны Хо Ши Мина. Об этом заявил руководитель Комитета управления мавзолеем генерал-майор Нгуен Ван Кыонг на прошедшей в четверг в посольстве РФ в Ханое торжественной церемонии посадки деревьев баухинии, переданных вьетнамской стороной в дар российской дипмиссии.

По словам генерал-майора, стратегическое сотрудничество Вьетнама и России, начавшееся в 1950 году, за минувшие десятилетия стало действительно всесторонним и всеобъемлющим. Свидетельством нерушимой дружбы и взаимной помощи народов двух стран служит взаимодействие в деле создания и сохранения национальной святыни вьетнамского народа - мавзолея Хо Ши Мина.

В свою очередь посол России во Вьетнаме Константин Внуков заверил, что в России помнят и глубоко уважают первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и бережно хранят память о нем. Российская сторона придает важное значение сотрудничеству двух стран в сохранении тела президента Хо Ши Мина и в обеспечении функционирования его мавзолея, подчеркнул дипломат.

Он отметил, что сегодня - важный день в традиционных и многолетних отношениях между посольством и Комитетом управления мавзолеем. "Мы с большой благодарностью принимаем бесценный дар - прекрасные деревья. Уверен, что они пустят глубокие корни на нашей посольской земле и будут радовать всех, символизируя вечно зеленую дружбу народов России и Вьетнама", - сказал посол.

Во Вьетнаме высоко ценят помощь российских специалистов в сохранении тела первого президента Демократической Республики Вьетнам. Несколько лет назад вьетнамское правительство наградило госнаградами большую группу связанных с этой сферой российских ученых и специалистов. Ордена и медали получили несколько сотрудников "лаборатории Ленина", непосредственно принимавших участие в работах по бальзамированию тела Хо Ши Мина. Правительственными наградами были отмечены более 30 экспертов и технических специалистов, в разные годы вносивших свой вклад в деятельность по сохранению тела вьетнамского вождя, участвовавших в строительстве мавзолея и обеспечении его функционирования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хо Ши Мин Внуков, Константин Васильевич
Страны
Россия Вьетнам
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Станислава Говорухина
2
Умер Станислав Говорухин
3
В "Нафтогазе" заявили, что Киев не пытается сохранить транзит российского газа любой ценой
4
Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Рябков: Россия считает преждевременным начинать процесс всеобщего ядерного разоружения
7
Движение на улицах Москвы перекроют в связи с празднованием Ураза-байрам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости