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Движение на улицах Москвы перекроют в связи с празднованием Ураза-байрам

Общество
14 июня, 9:52 UTC+3

На нескольких участках движение полностью перекроют с 4:00 до 11:00 мск

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Движение транспорта будет перекрыто или ограничено 15 июня на ряде улиц Москвы в связи с отмечаемым в этот день мусульманским праздником Ураза-байрам. Об этом в четверг сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Участок 1: ул. Дурова, ул. Щепкина (от Самарской ул. до Садового кольца), ул. Мещанская, ул. Гиляровского (от Капельского пер. до Садового кольца), Капельский пер. (от пр-та Мира до ул. Гиляровского), Выползов пер. в районе д. 7. Участок 2: съезд с Садового кольца на Олимпийский пр-т", - говорится в сообщении. Движение по ним будет полностью перекрыто 4:00 до 11:00 мск.

В это же время будет перекрыт проезд по Б. Татарской ул., Старому Толмачевскому пер., М. Татарскому пер., Климентовскому пер. и Озерковскому пер. Ограничение движения по одной полосе вводится с 4:00 до 11:00 мск на ул. Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до ул. Отрадная.

В местах проведения праздника будут усилены меры безопасности: при проходе на территорию мечетей люди должны будут пройти рамки металлоискателей и предъявить документы, отметили в пресс-службе столичного Департамента средств массовой информации и рекламы.
Ураза-байрам - праздник разговения, он венчает месяц поста Рамадан, который является одним из столпов ислама. Праздник начнется с утреннего намаза в мечети, затем верующие собираются за столом в кругу семьи, угощают друзей и соседей. Торжество продлится три дня.

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