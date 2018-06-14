Роспотребнадзор: родители просят разнообразить меню детских садов и школ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор подвел итоги горячей линии по вопросам качества и безопасности детского питания в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

Горячая линия была организована в преддверии окончания учебного года и начала летних каникул. За время ее работы (с 18 мая по 25 мая 2018 года) поступило около 14 тыс. обращений. Большинство (56%) вопросов касалось организации питания детей в школах, доля вопросов о питании в детских садах составила 44%.

"Чаще всего обращения касались вопросов разработки, согласования, разнообразия меню. В частности, родители школьников интересовались организацией питьевого режима, родителей дошколят волновали вопросы включения в меню свежих овощей и фруктов. Родители предлагали ввести в питание кисломолочные продукты в мелкоштучной потребительской упаковке. Не остался без внимания и вопрос родительского контроля качества школьных обедов", - говорится в сообщении ведомства.

По итогам горячей лини Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации в адрес региональных органов образования будут направлены рекомендации по корректировке существующего меню с учетом пожеланий родителей и действующих норм питания.