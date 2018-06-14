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Более 30 актов вандализма на местах памяти Красной армии произошли в Польше с начала года

Общество
14 июня, 11:44 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Ранее в стране вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, символизирующих коммунизм или другой тоталитарный строй

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ВАРШАВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Более 30 случаев вандализма по отношению к местам памяти солдат Красной армии были зафиксированы в Польше с начала текущего года. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев.

"На сегодняшний день всего было совершено 31 противоправное действие. Из них три акта вандализма в отношении российских воинских захоронений, 24 акта незаконного демонтажа памятников, элементов воинских захоронений и четыре акта вандализма в отношении памятников", - сказал он.

21 октября в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, символизирующих коммунизм или другой тоталитарный строй. Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти республики. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране. С конца марта памятники начали постепенно уничтожать, счет идет на десятки.

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