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Люди без гражданства РФ смогут получить экстренную социальную помощь в Подмосковье

Общество
14 июня, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Соответствующий закон приняли в региональном парламенте сразу в трех чтениях

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Люди без гражданства РФ или прописки в Московской области смогут получить экстренную помощь от властей региона в кризисной ситуации, повлекшей человеческие жертвы. Соответствующий закон сразу в трех чтениях приняли в Московской областной думе на заседании в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Проектом закона предлагается установить для лиц, не имеющих гражданства РФ и места жительства в Московской области, попавших в кризисную ситуацию, повлекшую за собой человеческие жертвы, право на получение экстренной социальной помощи и установить предельный размер экстренной социальной помощи в кризисной ситуации для граждан, получивших вред здоровью, и для семей погибших граждан, устанавливаемый распоряжением губернатора Московской области", - представила закон на заседании думы министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Закон установил предельный уровень социальной поддержки, выделяемой по указу губернатора, в 2 млн рублей. "Предоставление экстренной социальной помощи в кризисной ситуации будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных ... на указанные цели в бюджете Московской области", - отмечается в материалах разработчиков закона.

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