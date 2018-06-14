Люди без гражданства РФ смогут получить экстренную социальную помощь в Подмосковье

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Люди без гражданства РФ или прописки в Московской области смогут получить экстренную помощь от властей региона в кризисной ситуации, повлекшей человеческие жертвы. Соответствующий закон сразу в трех чтениях приняли в Московской областной думе на заседании в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Проектом закона предлагается установить для лиц, не имеющих гражданства РФ и места жительства в Московской области, попавших в кризисную ситуацию, повлекшую за собой человеческие жертвы, право на получение экстренной социальной помощи и установить предельный размер экстренной социальной помощи в кризисной ситуации для граждан, получивших вред здоровью, и для семей погибших граждан, устанавливаемый распоряжением губернатора Московской области", - представила закон на заседании думы министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Закон установил предельный уровень социальной поддержки, выделяемой по указу губернатора, в 2 млн рублей. "Предоставление экстренной социальной помощи в кризисной ситуации будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных ... на указанные цели в бюджете Московской области", - отмечается в материалах разработчиков закона.