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Медведев: Говорухин, как никто другой, мог пронзительно рассказать о любимой стране

Общество
14 июня, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

По мнению главы кабмина, режиссер обладал "редчайшим талантом" и "уникальным творческим почерком"

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что фильмы Станислава Говорухина будут любить многие поколения зрителей. Председатель правительства выразил соболезнования в связи с кончиной актера, кинорежиссера, сценариста, депутата Государственной думы.

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"Сегодня ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин - великий режиссер, создавший фильмы, которые многие годы не сходят с экрана, которые очень любят, смотрят и пересматривают несколько поколений зрителей", - написал глава кабинета министров в телеграмме. По мнению Медведева, Говорухин "обладал редчайшим талантом, уникальным творческим почерком, особым взглядом художника". "В своих фильмах он, как никто другой, мог пронзительно, правдиво и искренне рассказать о нашей стране, которую любил больше всего в жизни", - отметил премьер.

Председатель правительства считает, что Говорухин "был талантлив во всем, чем занимался - снимал ли он легендарную киноленту "Место встречи изменить нельзя" или играл в "Ассе", создавал документальный фильм "Так жить нельзя" или выступал с трибуны Государственной думы, где руководил Комитетом по культуре". "И везде он был предельно честным и цельным", - добавил Медведев.

"Станислава Сергеевича больше нет с нами, но его фильмы будем смотреть и мы, и наши дети", - написал глава кабинета министров.

Говорухин скончался утром в четверг. Ему было 82 года. Наибольшую известность режиссеру принес сериал "Место встречи изменить нельзя", главную роль в котором, как и в "Вертикали", исполнил Владимир Высоцкий. Прославился Говорухин и как актер, сыграв в фильме Сергея Соловьева "Асса" бандита Крымова.

Среди самых известных работ режиссера - "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и др. картины. Лента Говорухина - "Конец прекрасной эпохи" - была отмечена премией "Золотой орел" за лучшую режиссерскую работу.

Шесть лет назад он руководил предвыборным штабом кандидата в президенты Владимира Путина. Глава государства в четверг выразил глубокие соболезнования родным и близким Говорухина.

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