В Думу внесли законопроект об ужесточении наказания за управление судном в пьяном виде

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Проект закона об ужесточении административной ответственности за управление судном в пьяном виде внесен в Госдуму. Информация об этом опубликована в четверг в думской электронной базе данных.

Автором инициативы выступил депутат фракции КПРФ Михаил Щапов. Он предложил внести поправки в статью 11.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) "Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения" и установить наказание в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, предусматривается повышения размера штрафа с 1,5 - 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

В пояснительной записке отмечается, что действующие законодательные нормы "позволяют лицам, управлявшим судном в состоянии опьянения уплатить административный штраф в размере 2 тыс. рублей и не нести наказание в виде лишения их специального права".

Одновременно приводятся данные МЧС России, согласно которым в период 2013-2016 годов и за январь - ноябрь 2017 года было выявлено 1 тыс. 55 административных правонарушений. "За этот же период на водных объектах РФ произошло 54 аварий с маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, управление которыми осуществлялось лицами, находящимися в состоянии опьянения. В результате аварий погибло 52 человека", - говорится в сопроводительных документах.

В связи с этим, считает автор, принятие законопроекта "позволит предотвратить дальнейшие жертвы среди населения России, которое в той или иной форме взаимодействует с объектами водной инфраструктуры".