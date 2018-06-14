Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Думу внесли законопроект об ужесточении наказания за управление судном в пьяном виде

Общество
14 июня, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

За такое нарушение предлагается лишать прав на срок от полутора до двух лет, кроме того, повысить размера штрафа до 5 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Проект закона об ужесточении административной ответственности за управление судном в пьяном виде внесен в Госдуму. Информация об этом опубликована в четверг в думской электронной базе данных.

Автором инициативы выступил депутат фракции КПРФ Михаил Щапов. Он предложил внести поправки в статью 11.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) "Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения" и установить наказание в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, предусматривается повышения размера штрафа с 1,5 - 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

В пояснительной записке отмечается, что действующие законодательные нормы "позволяют лицам, управлявшим судном в состоянии опьянения уплатить административный штраф в размере 2 тыс. рублей и не нести наказание в виде лишения их специального права".

Одновременно приводятся данные МЧС России, согласно которым в период 2013-2016 годов и за январь - ноябрь 2017 года было выявлено 1 тыс. 55 административных правонарушений. "За этот же период на водных объектах РФ произошло 54 аварий с маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, управление которыми осуществлялось лицами, находящимися в состоянии опьянения. В результате аварий погибло 52 человека", - говорится в сопроводительных документах.

В связи с этим, считает автор, принятие законопроекта "позволит предотвратить дальнейшие жертвы среди населения России, которое в той или иной форме взаимодействует с объектами водной инфраструктуры".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Щапов, Михаил Викторович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Правительство предложило повысить пенсионный возраст
3
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
4
СМИ: Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским
5
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
6
Биография Станислава Говорухина
7
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости