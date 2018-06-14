Более 100 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за сутки

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Свыше 100 вынужденных переселенцев вернулись за минувшие сутки в свои дома в сирийской провинции Хомс. Об этом в четверг сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 107 человек", - рассказал Цыганков.

По его словам, в районе мечети Асада города Алеппо были проведены благотворительные акции - с окончанием дневного поста по случаю рамадана российские военные развернули полевую кухню, раздали населению горячую пищу. Гуманитарная помощь была оказана и жителям районов Эль-Муалимин, Эль-Джебель, Балалат и населенного пункта Баннан провинции Алеппо: они получили продовольственные наборы общей массой до 100 кг и более тонны свежего хлеба.

Еще одна гуманитарная акция была организована в "Доме культуры" населенного пункта Хомс, представители российского Центра передали жителям тысячу продовольственных наборов общей массой четыре тонны. Кроме того, в населенном пункте Сейд-Найя провинции Риф Дамаск была оказана помощь детскому приюту женского монастыря, воспитанникам которого передали игрушки, письменные принадлежности и продовольственные наборы массой 720 кг.

Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь восьми сирийцам, в том числе пяти детям.

Сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами, успешно выполняют задачи по разминированию, отметил Цыганков. За прошедшие сутки в городе Дума провинции Риф Дамаск проверено 19 зданий. Обнаружено и обезврежено шесть мин, четыре снаряда и 17 самодельных взрывных устройств. В населенном пункте Умм-Шаршух провинции Хомс инженерно-саперной группой обнаружено и обезврежено 13 мин и семь самодельных взрывных устройств.