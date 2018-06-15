Строительство жилого долгостроя во Владивостоке завершат в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Восточный Луч" обязалась сократить срок сдачи жилого комплекса "Д" в микрорайоне Снеговая падь во Владивостоке, строительство которого остановилось год назад из-за недостатка финансирования, и сдать его к осени 2019 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации Приморья.

Вопрос о проблемах в сфере долевого строительства прозвучал в ходе "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным прошлый четверг. Среди перечисленных ведущими конкретных обращений было и одно из Владивостока, где по госпрограмме "Жилье для российской семьи" должны были построить комплекс из нескольких домов. Однако из-за финансовых проблем у подрядчика в 2017 году стройка была остановлена. На прошлой неделе новый подрядчик обязался завершить строительство и сдать последний дом в 2020 году.

По словам заместителя генерального директора ООО "Восточный Луч" Игоря Козлова, изначально планировалось возобновить строительство двух наиболее готовых домов, а затем приступить к достройке второй и третьей очереди. "Теперь же решено строить сразу все шесть домов, которые планируется сдать уже к осени 2019 года", - приводит пресс- служба слова Козлова.

Уточняется, что в июле застройщик будет завозить на стройплощадку оборудование, технику, стройматериалы, а само строительство начнется в августе. Сейчас идет оформление необходимых документов, разрешения для возобновления строительных работ. Все работы будут идти за счет собственных средств компании.

Строительство шести домов в микрорайоне Снеговая Падь началось в 2015 году. Тогда сроком их сдачи назывался 2017 год, однако скоро у компании-застройщика начались серьезные проблемы с оборотными средствами. Строительство домов в это время останавливалось и возобновлялось несколько раз, после чего было окончательно заморожено в 2017 году.

На строительство жилья в комплексе "Д" были заключены договора долевого участия, большая часть из которых заключалась по программе "Жилье для российской семьи". В настоящее время программа завершила свое действие.