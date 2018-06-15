McDonald's откажется от пластиковых соломинок в ресторанах Великобритании и Ирландии

ТАСС, 15 июня. Сеть ресторанов McDonald's с сентября заменит пластиковые соломинки на бумажные во всех заведениях Великобритании и Ирландии. Об этом в пятницу сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Ранее в апреле британское правительство объявило о намерении запретить пластиковые соломинки и палочки для перемешивания коктейлей, а также ушные палочки, чтобы уменьшить использование в стране пластика и бороться с загрязнением окружающей среды. "Амбициозные планы правительства вместе с сильной поддержкой потребителей помогли ускорить отказ от пластика, и я рад, что мы смогли сыграть в этом свою роль", - цитирует Би-би-си заявление главы подразделения McDonald's в Великобритании и Ирландии Пола Помроя.

Эксперименты по отказу от пластиковых соломинок также пройдут в отдельных ресторанах сети во Франции, Норвегии и США.

Масштабный план британского правительства по отказу от пластика рассчитан на 25 лет и должен пройти процедуру общественного одобрения, однако многие британские компании, включая сеть супермаркетов Waitrose, рестораны Wagamama и кофейни Costa Coffee, уже объявили о своих планах отказаться от пластика.

Организаторы около 60 британских независимых музыкальных фестивалей заявили, что планируют избавиться от одноразовых пластиковых изделий до 2021 года. Кроме того, некоторые из них уже пообещали, что в 2018 году любителям музыки придется обойтись без пластиковых соломинок, пишет Би-би-си.

По оценкам правительства, одних лишь соломинок в Великобритании в год выбрасывается около 8,5 млрд. Они вносят свой вклад в губительный для морских и океанических животных рост пластикового мусора в местах их обитания.

Согласно статистике, приведенной Би-би-си ранее со ссылкой на американский журнал Science, по состоянию на 2015 год в мире было произведено около 6,3 млрд тонн пластиковых отходов. Из них лишь 9% было переработано, еще 12% - сожжено, а остальные 79% оказались на свалках для мусора и в целом на просторах планеты. При сохранении нынешней тенденции, к 2050 году объем произведенного пластикового мусора достигнет 12 млрд тонн.