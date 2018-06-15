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Дегтярев предложил заменить рекламу на столичных вокзалах надписью "Город-герой Москва"

Общество
15 июня, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, наружная реклама мешает "сориентироваться на новом месте и понять, куда следует идти"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев направил депутатский запрос в адрес ОАО "Российские железные дороги" и правительства Москвы с предложением заменить наружную рекламу на здании Казанского и других вокзалов в Москве надписью "Город-герой Москва". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба комитета.

В своем запросе парламентарий обращает внимание на тот факт, что гости столицы, выходя из поезда на перрон, в первую очередь видят рекламу западной сети ресторанов общественного питания, расположенную на стене здания вокзала. "Вместо надписи "Город-герой Москва" приезжающие в столицу России видят рекламу западного фастфуда и больше ничего. Люди должны сразу видеть, куда прибыли", - подчеркивает он.

"В современном городе реклама повсюду: на стадионах, транспорте, дорогах, остановках, вокзалах и в парках", - констатировал политик. "Но нельзя потерять основное назначение зданий, нарушать историко-культурную и архитектурную целостность города", - убежден он. Дегтярев считает, что "наружная реклама и вывески, которые иногда закрывают собой исторические фасады или создают информационную рябь, мешают людям сориентироваться на новом месте и понять, куда следует идти".

В связи с этим председатель думского комитета предложил рассмотреть вопрос о замене всей рекламы на зданиях столичных вокзалов надписью "Город-герой Москва". "Такая замена логична, удобна для пассажиров и отвечает здравому смыслу", - заключил он.

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Дегтярев, Михаил Владимирович
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