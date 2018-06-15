Родственники надеются в этом году посетить содержащегося в тюрьме в США летчика Ярошенко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Родственники россиянина Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам тюремного заключения, надеются посетить его до наступления зимы. Об этом сообщила ТАСС супруга летчика Виктория Ярошенко.

"Я думаю, что либо этим летом, либо осенью. <...> Мы подали на визы, но там сказали, что какие-то дополнительные расследования надо провести, звонили из посольства, просто так не могут дать визы", - сказала она.

Виктория Ярошенко добавила, что ее супруг опасается перевода из тюрьмы Форт-Дикс (Нью-Джерси) в Лоретто (Пенсильвания), так как условия там хуже.

"Гораздо дальше, гораздо хуже [условия, чем в Форт-Диксе]. Он про эту тюрьму самое плохое слышал и просил наших консулов, чтобы они позаботились о том, что если в Пенсильванию его переводят, и это решено, то там есть еще одна тюрьма Алленвуд. Он попросил, чтобы его перевели в Алленвуд", - сказала Виктория Ярошенко.

Супруга летчика отметила, что в Алленвуде лучше и условия содержания, и добраться до этой тюрьмы проще. "Там организованы маршрутные такси…, а в Лоретто только своим ходом, шесть часов езды от Нью-Йорка. Не знаю, как будем добираться ", - добавила супруга летчика.

Она добавила, что пока неизвестно, когда будет осуществлен перевод. Возможно, это произойдет на текущей неделе.

Ситуация с переводом Ярошенко

Консул генерального консульства РФ в Нью-Йорке Артем Теванян ранее сообщил ТАСС, что Ярошенко будет в ближайшее время переведен в тюрьму Лоретто (Federal Correction Institution Loretto) в штате Пенсильвания.

Мужская тюрьма Лоретто расположена в юго-западной части штата Пенсильвания в 140 км к востоку от Питтсбурга. Она была построена в 1985 году и рассчитана на содержание 988 заключенных.

Как заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва продолжит добиваться возвращения на родину Ярошенко, в частности, на основании Конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц.

По ее словам, перевод россиянина в другое американское пенитенциарное учреждение "объяснялся заботой о личной безопасности нашего соотечественника, на которого недавно напал другой заключенный".

Дело Ярошенко

Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Официальные представители властей РФ и семья летчика, которая находится в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к США с просьбой передать Ярошенко российской стороне.