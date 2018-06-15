Москалькова попросила ФСИН допустить предложенных Украиной врачей к Сенцову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня./ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) допустить предложенных украинской стороной врачей в колонию для оценки состояния украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом она в пятницу сообщила в эфире екатеринбургской телекомпании "Четвертый канал".

"Сегодня я направила запрос во ФСИН с просьбой допустить врачей, в том числе предложенных украинской стороной, <...> для того, чтобы можно было провести вместе с нашими врачами независимую экспертизу и сказать о его состоянии здоровья. Но его состояние здоровья сегодня удовлетворительное, он каждый день с его разрешения получает капельницы с полным набором всех необходимых питательных веществ: белков, витаминов. И в весе он не только не потерял, но и на 2 кг прибавил", - пояснила она.

Ранее ТАСС сообщал, что Татьяна Москалькова расценивает сегодняшнюю поездку украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в колонию, где находится украинский режиссер Олег Сенцов вопреки прежним договоренностям, как ее личную инициативу.

Поездка Денисовой

В пятницу стало известно, что уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова без согласования с российской стороной отправилась в Салехард для посещения украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии №8. Позже на своей странице в Facebook она опубликовала видеобращение, в котором заявила, что ее не пустили в колонию. Между тем еще в четверг вечером стороны вели переговоры о времени посещения Сенцова, и, по свидетельству пресс-службы самой Денисовой, российская сторона была готова организовать ее поездку к нему после 22 июня.

Денисова также отказалась от запланированной первоначально на 16 июня встречи в Омске с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, заявив, что переговоры по посещению осужденных зашли в тупик.