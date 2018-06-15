Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москалькова попросила ФСИН допустить предложенных Украиной врачей к Сенцову

Общество
15 июня, 17:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня./ТАСС

Уполномоченный по правам человека также сообщила, что состояние здоровья украинского режиссера удовлетворительное

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня./ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) допустить предложенных украинской стороной врачей в колонию для оценки состояния украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом она в пятницу сообщила в эфире екатеринбургской телекомпании "Четвертый канал".

"Сегодня я направила запрос во ФСИН с просьбой допустить врачей, в том числе предложенных украинской стороной, <...> для того, чтобы можно было провести вместе с нашими врачами независимую экспертизу и сказать о его состоянии здоровья. Но его состояние здоровья сегодня удовлетворительное, он каждый день с его разрешения получает капельницы с полным набором всех необходимых питательных веществ: белков, витаминов. И в весе он не только не потерял, но и на 2 кг прибавил", - пояснила она.

Ранее ТАСС сообщал, что Татьяна Москалькова расценивает сегодняшнюю поездку украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в колонию, где находится украинский режиссер Олег Сенцов вопреки прежним договоренностям, как ее личную инициативу.

Поездка Денисовой

В пятницу стало известно, что уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова без согласования с российской стороной отправилась в Салехард для посещения украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии №8. Позже на своей странице в Facebook она опубликовала видеобращение, в котором заявила, что ее не пустили в колонию. Между тем еще в четверг вечером стороны вели переговоры о времени посещения Сенцова, и, по свидетельству пресс-службы самой Денисовой, российская сторона была готова организовать ее поездку к нему после 22 июня.

Денисова также отказалась от запланированной первоначально на 16 июня встречи в Омске с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, заявив, что переговоры по посещению осужденных зашли в тупик.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
2
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
3
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
4
Пенсионный возраст в России. Досье
5
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Трамп: воссоединение Крыма с Россией состоялось из-за слабости Обамы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости