Лечение редкого рака желудка у хирурга-онколога Павленко дало первые значимые результаты

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Лечение рака желудка химиопрепаратами позволило уменьшить опухоль вполовину, сообщил в проекте "Жизнь человека" сам хирург-онколог Андрей Павленко, у которого в марте 2018 года обнаружили редкую, агрессивную и сложно диагностируемую форму рака желудка в третьей стадии.

В проекте "Жизнь человека" https://cancer.takiedela.ru, который запустили на портале "Такие дела", врач и теперь онкологический пациент будет день за днем рассказывать о своей жизни, о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему лично, человеку, который знает о своем заболевании все, приходится сталкиваться.

"Результат химиотерапии - первичная опухоль уменьшилась на 50%, наблюдается регресс опухоли в лимфоузлах. Отдаленных метастазов нет", - поделился он на странице проекта.

Андрею Павленко 40 лет, он руководитель онкологического отделения крупной университетской клиники в Санкт-Петербурге. Он знает наперед все обследования, которые ему придется пройти, знает обо всех осложнениях, которые могут случиться.

О проекте "Жизнь человека"

В проекте есть карточки с честными ответами врача и пациента Павленко на вопросы, как устроена онкопомощь, почему у онколога не обнаружили опухоль раньше, что было бы, если бы ее обнаружили раньше. В подкасте, который можно послушать на сайте, сам Павленко рассказывает о том, как страхует молодых хирургов на операции, хотя сам чувствует себя плохо, потому что появилось осложнение от химиотерапии. При этом он не жалуется, а рассказывает о своем самочувствии, своих страхах.

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Так, например, он рассказывает о том, что когда началась лихорадка и температура поднялась до 39,2, он связался с лечащим врачом по телефону, и тот посоветовал начать принимать антибиотики. "Что важно в этот момент для пациента: первое - это оперативная связь с доктором, иногда такая ситуация требует немедленной госпитализации. Второе - я четко знал, что мне нужно контролировать", - рассказывает он. В результате он сделал вывод, что внутренних нарушений нет, и он готов продолжить лечение дома.

В проекте также публикуются фотографии семьи Павленко. Сам он рассказывает, как болезнь меняет общение с женой и детьми, как меняются приоритеты. В календарь проекта Павленко вносит значимые события: сколько пациентов принял, какие операции провел, какой этап собственного лечения сейчас проходит. Планируется, что проект будет обновляться, однако многое будет зависеть от того, как пойдет лечение.

О портале

Портал "Такие дела" является информационным проектом благотворительного фонда "Нужна помощь". Фонд занимается поддержкой и развитием благотворительных организаций, повышением уровня профессионализации благотворительного сектора, а также поддержкой общественных и социально значимых инициатив в стране. Информационный портал "Такие дела" неоднократно отмечали различными наградами, в том числе премией правительства в области СМИ за 2017 год.

Фонд "Нужна помощь" был основан бывшим фотокорреспондентом ТАСС Митей Алешковским. Кроме информационного портала "Такие дела" у фонда есть спецпроекты на сложные социальные темы, исследования сектора НКО, собственное издательство, а также сервис "Пользуясь случаем". Он позволяет создать страницу события и организовать благотворительный сбор на определенную цель.